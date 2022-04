Tiago e Bárbara Bandeira cantam juntos em público pela primeira vez

Tiago Bandeira e Bárbara Bandeira cantaram juntos em público pela primeira vez no programa da “All Together Now”, da TVI.

Os irmãos, que integraram o painel jurados do formato apresentado por Cristina Ferreira, este domingo, 21 de março, interpretaram juntos o tema “Dancing On My Own”, de Calum Scott.

O momento foi destacado nas redes sociais de Bárbara Bandeira, que ainda se declarou ao irmão, Tiago Bandeira. “Não há palavras que descrevam o quanto eu te amo”, pode ler-se na publicação no Instagram.

Tiago Bandeira seguiu recentemente as pisadas da família ao estrear-se no universo da música ao lançar o tema “Digo Não”.