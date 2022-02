Tiago Teotónio Pereira faz 32 anos e recebe festa surpresa

Tiago Teotónio Pereira fez, esta segunda-feira, 2 de agosto, 32 anos e, para celebrar a data, a família da namorada Rita Patrocínio organizou uma festa surpresa.

O ator, que integra o elenco da novela “A Serra” (SIC), esteve rodeado pela namorada e amigos no dia em que completou mais um aniversário, sendo surpreendido com bolo de anos.

“Festa surpresa para o Tiago Teotónio Pereira”, escreveu Carolina Patrocínio, uma das irmãs da namorada do ator nas redes sociais.

Depois de ter estado com Rita Patrocínio e a família da namorada, o ator divertiu-se com a companheira e os amigos num jantar, no qual estiveram caras conhecidas como José Mata e Isabela Valadeiro.

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio assumiram o namoro nas celebrações do Dia dos Namorados, com uma publicação feita pela irmã da apresentadora da SIC no perfil de Instagram. “O meu Valentim”, escreveu, na altura, numa foto dos dois.

Os dois vão ser pais e já se sabe o sexo do bebé. Foi a irmã de Carolina Patrocínio a fazer a revelação nas redes sociais: “A nossa família continua a crescer, desta vez com uma menina”.