Tiago Teotónio Pereira dança com a filha recém-nascida ao colo

Tiago Teotónio Pereira deixou-se captar pela namorada, Rita Patrocínio, enquanto estava a embalar a filha recém-nascida ao som do cantor Badoxa.

O ator foi pai da menina este domingo, 12 de setembro, tal como anunciou a irmã de Carolina Patrocínio nas redes sociais, com uma fotografia da família no Hospital da Luz, em Lisboa.

Já em casa, o intérprete assumiu as funções de pai e mostrou-se a dançar enquanto embalava a filha.

Aquando do anúncio da chegada da bebé do casal, diversos seguidores encheram a caixa de comentários da publicação com mensagens de parabéns a Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio.

“Parabéns, querida Rita! Hoje conheceu uma nova forma de amar. Nada vai ser como era. Mas vai ser ainda melhor”, “Parabéns e felicidades” e “Parabéns, Rita! Que a sua filha lhe traga inúmeras felicidades e alegria” servem a título de exemplo.