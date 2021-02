Tiago Teotónio Pereira próximo de irmã mais nova de Carolina Patrocínio

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio estão próximos. No entanto, a irmã mais nova de Carolina Patrocínio não quer que a relação se torne mediática.

Depois de ter terminado o namoro com Filipa Areosa em julho do ano passado, o ator da novela “Nazaré”, da SIC, admitiu em diversas entrevistas que está solteiro. Porém, segundo a revista “TV 7 Dias” esta informação não está correta.

A publicação revelou que o intérprete e a irmã mais nova da apresentadora Carolina Patrocínio estão próximos. Contudo, segundo uma fonte, Rita Patrocínio não quer assumir publicamente qualquer namoro.

A última relação conhecida de Tiago Teotónio Pereira foi com Filipa Areosa. Os dois estiveram juntos durante quatro anos. Em entrevista ao “Alta Definição” (SIC), o ator admitiu que esteve dias a chorar depois do fim do namoro.

Atualmente, o intérprete integra o elenco da segunda temporada da novela “Nazaré”, transmitida pelo terceiro canal. Deste projeto também fazem parte Carolina Loureiro, José Mata, Afonso Pimentel, Sandra Belo, Custódia Gallego, entre outros.

