Tiago Teotónio Pereira mostra o rosto da filha

Tiago Teotónio Pereira partilhou, esta terça-feira, 28 de setembro, uma fotografia na qual se vê ao pormenor o rosto da sua filha, Camila.

O ator, de 32 anos, dividiu com os seguidores, no perfil de Instagram, um registo fotográfico em que aparece com a bebé ao colo enquanto esta boceja. “Mood of the day”, pode ler-se na legenda.

Na publicação, rapidamente, surgiram diversos elogios por parte dos internautas. “Ai que fofura mais linda e papá tão babado! Muitas felicidades” e “Que bebé tão querida e bonita” servem a título de exemplo.

Camila nasceu a 12 de setembro e é fruto da relação amorosa entre Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio.