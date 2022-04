“TikToker” Charli D’Amelio assume distúrbio alimentar

A jovem norte-americana, de 16 anos, revelou publicamente nas redes sociais que sofre de um distúrbio alimentar, realçando que “alguns dias podem ser piores que outros”.

A bailarina, que se destacou na aplicação do TikTok – com mais de 86 milhões de seguidores -, usou a conta oficial do Instagram esta sexta-feira para abordar a experiência pessoal sobre “questões relacionadas à imagem corporal”, sobretudo a própria luta contra distúrbios alimentares.

“Sempre tentei usar a minha voz quando se tratava de questões relacionadas à imagem corporal, mas nunca falei sobre as minhas próprias lutas com distúrbios alimentares. É tão desconfortável admitir até mesmo para o amigo mais próximo e para a família, quanto mais para o mundo. Tenho medo de contar que tenho um distúrbio alimentar, mas, espero que, partilhando isto, possa ajudar outra pessoa”, assumiu.

“Eu sei que distúrbios são algo contra o qual muitas pessoas também estão a lutar. […] Para todos os que estão a lutar contra isto, eu sei que alguns dias podem ser piores que outros”, acrescentou.

Posteriormente, vários fãs da dançarina deixaram mensagens de apoio nas redes sociais.

