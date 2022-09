Timothée Chalamet revela conselhos de Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet é o primeiro homem a protagonizar a capa da revista Vogue britânica e, em entrevista à publicação contou ainda alguns conselhos que recebeu de Leonardo DiCaprio.

“Sem drogas pesadas e sem filmes de super-heróis”, foi este o mote que DiCaprio passou a Timothéé Chalamet para que tivesse uma carreira de sucesso. O intérprete tem assim seguido a fórmula da estrela de “Titanic”.

O ator contou tudo em entrevista à edição britânica da revista Vogue da qual foi o primeiro homem a protagonizar a capa sozinho.

“Tinha um sonho maluco no início da minha adolescência. Uma carreira na representação. Uns anos depois moderei esse sonho e passei a apontar para algo mais pequeno: fazer teatro e, com sorte, ganhar dinheiro suficiente e aparecer num programa de televisão ou algo parecido, para me conseguir sustentar”, disse à publicação.

Recorde-se que o ator ficou conhecido por filmes como “Chama-me Pelo Teu Nome”, “Dune”, “Mulherzinhas”, entre outros.