“Tinha que voar para a minha Noua”. Cifrão explica ausência no final do concerto

Cifrão falou, pela primeira vez, acerca do nascimento da filha e explicou a ausência no final do concerto. Zaya nasceu este domingo, 20 de agosto.

“Obrigado a todos que foram assistir o concerto e respeitaram o facto de não poder estar com vocês no fim desta noite incrível que nos proporcionaram”, começou por escrever Cifrão numa publicação feita no Instagram dos D’ZRT.

“Tinha que voar para a minha Noua. A nossa filha já nasceu”, acrescentou. A notícia do nascimento da filha foi avançada por Paulo Vintém à “RFM”.

Recorde-se que, durante o último concerto da digressão, Cifrão anunciou o nome da filha. Zaya aguentou firme e forte pela chegada do pai, que não perdeu este momento especial.

Ao contrário dos restantes concertos, Noua não acompanhou o parceiro nesta que seria, aparentemente, a última apresentação da banda, uma vez que estava a poucas horas de ser mãe.