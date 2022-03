Tom Brady aparece alcoolizado após festejos da vitória na SuperBowl

O jogador de futebol americano Tom Brady apareceu alcoolizado durante os festejos da sua equipa, os Tampa Bay Buccaneers, após a vitória na final da Liga Norte-Americana de Futebol (NFL), também conhecida como SuperBowl.

O “quarterback”, que conquistou o sétimo título de campeão na carreira, juntou-se aos restantes colegas que festejaram a vitória num desfile com barcos. A certa altura, o jogador, que já estava alcoolizado, foi visto a sair de uma marina.

O vídeo está a circular nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver Tom Brady a caminhar com a ajuda de um homem. O jogador já reagiu no Twitter: “Não há nada para ver… Foi só um bocadinho a mais de tequila com abacate”.

Tom Brady on land after the Bucs' boat parade 🚶‍♂️ (via @TBTimes_Bulls)pic.twitter.com/14IjcwZ4LT — ESPN (@espn) February 10, 2021

O atleta mantém uma relação amorosa com a modelo brasileira Gisele Bündchen. O casal tem em comum dois filhos, Vivian e Benjamin.