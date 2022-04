Tom Cruise apanhado a gritar com produção do filme “Missão Impossível 7” por causa da covid-19

Tom Cruise foi apanhado a gritar com membros da produção do novo filme de “Missão Impossível” por, alegadamente, não estarem a respeitar as distâncias de segurança e higiene por causa da covid-19.

A pandemia do novo coronavírus deixou o mundo em alerta e o intérprete, de 58 anos, não é exceção. Durante as filmagens de “Missão Impossível 7”, o ator ameaçou despedir os profissionais que não respeitassem as medidas de segurança.

“Não quero ver isso a acontecer outra vez! E senão o respeitares, és despedido. Se te vejo a fazê-lo outra vez vais embora. E se alguém desta equipa o fizer, acabou! Não voltem a fazê-lo!” disse Tom Cruise a um membro, citado pelo jornal britânico “The Sun”, que teve acesso a gravações de áudio do momento.

“É isto! Sem desculpas. Podes dar as justificações às pessoas que estão a perder as suas casas porque a indústria está parada. Não vai pôr comida na mesa delas nem pagar as suas propinas da faculdade!, adiantou o também produtor do filme nos estúdios Leavesden, no Reino Unido.

A produção do filme “Missão Impossível 7” já sofreu várias interrupções por causa da conjuntura pandémica. Em fevereiro, as filmagens foram suspensas em Itália e só foram retomadas em julho. Contudo, em outubro, um caso positivo de covid-19 no “set” fez com que os trabalhos parassem novamente.