Tom Hanks critica as pessoas que não utilizam máscara

Tom Hanks mostrou-se publicamente indignado com as pessoas que, perante a situação pandémica que se vive no mundo, preferem não utilizar máscara.

O ator e a mulher, Rita Wilson, foram um dos primeiros casais de caras conhecidas a ficar infetados com a Covid-19. Apesar de tentar servir de exemplo, o ator continua a ver pessoas a desrespeitarem as medidas segurança e higiene.

Por isso, o intérprete, de 63 anos, quis deixar o alerta. “Realmente, existem apenas três coisas que podemos fazer para chegar ao próximo dia: usar máscara, distância social e lavar as mãos”, disse Tom Hanks, durante a conferência de promoção do filme “Greyhound” (Apple TV+).

O artista deixou ainda um recado às pessoas que deviam ter vergonha. “Estas coisas são tão simples, tão fáceis, se alguém não consegue praticar estas três coisas básicas. Acho que deviam ter vergonha”, disse.

“Se estiverem a conduzir, não vão andar rápido demais, usam os piscas e evitam atropelar pessoas. Meu Deus, é uma questão de senso comum”, concluiu.

