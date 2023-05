Tom Hanks e Rita Wilson divertem-se ao som de Bruce Springsteen

O casal Tom Hanks e Rita Wilson assistiu ao espetáculo de Bruce Springsteen que se realizou este domingo, 30 de abril, em Barcelona.

Tom Hanks está a viver dias de puro entretenimento. Este domingo, 30 de abril, o ator marcou presença no concerto de Bruce Springsteen, em Barcelona, Espanha, juntamente com a mulher, Rita Wilson.

O casal foi capturado pelos fãs a dançar e a cantar, desde que chegou ao Estádio Olímpico da cidade espanhola.

Segundo a imprensa americana, o ator aproveitou para tirar algumas fotografias com os seguidores, onde se mostrava sorridente. O casal aproveitou para celebrar os 35 anos de relacionamento ao som dos êxitos de Bruce Springsteen.

No mesmo dia do concerto, Rita partilhou uma fotografia ao lado do marido nas redes sociais: “35 anos de casamento. 30 de abril de 1988. O amor é tudo”, escreveu na legenda.