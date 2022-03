Tomás Santos, ex-“moranguito”, fala sobre condenação por tráfico de droga

Tomás Santos, ex-“moranguito”, esteve à conversa com Júlia Pinheiro e falou sobre a condenação de 11 anos de prisão por tráfico de droga.

A apresentadora partilhou alguns momentos da entrevista no seu perfil de Instagram. “Não há ninguém que esteja no mundo do crime que pode dormir bem”, começa por dizer o intérprete.

O ator marcou presença no vespertino “Julia”, na SIC, durante a sua última saída precária.

“Durante os primeiros anos os meus filhos, os mais velhos, achavam que eu estava a trabalhar numa fábrica. Foi sempre isto que foi dito, por opção, até ganharem consciência. Aí, então, houve uma visita em que tive uma conversa com eles. Não tinha como adiar mais”, disse.

