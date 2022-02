Tony Carreira agradece carinho depois de concerto

Tony Carreira fez questão de agradecer publicamente o carinho recebido depois do segundo concerto realizado desde que voltou aos palcos.

O artista deu um espetáculo em Castelo Branco e, no final, o músico recorreu ao perfil da rede social Instagram para deixar uma palavra aos seguidores que marcaram presença no evento.

“Muito obrigado, Castelo Branco, pelo amor que me deram”, agradeceu.

No final de julho, o artista voltou aos palcos, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, em Lisboa, três anos depois da última atuação e após a morte da filha, Sara, em dezembro do ano passado.

“Vou falar o menos possível para que isto acabe bem… a vida deu me o melhor e o pior. Mas a morte não destrói o amor! Quero acreditar que a minha filha está connosco!” disse o cantor, sem segurar a emoção, durante o concerto.