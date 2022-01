Tony Carreira antecipa hora de concerto devido às restrições da covid-19

Tony Carreira antecipou, este domingo, 18 de julho, o concerto da próxima sexta-feira, no Casino Estoril, devido às restrições da covid-19.

O artista vai subir ao palco de uma das salas mais mediáticas do país a 23 de julho. No entanto, o espetáculo do cantor que estava marcado para as 22h30 teve de ser alterado para as 20h00.

Esta alteração acontece para que se respeitem as normas impostas pela Direção-Geral de Saúde para combater a pandemia. Por isso, a equipa de Tony Carreira alertou os seguidores para a mudança nas redes sociais.

“Devido às normas de contingência da DGS que obrigam as atividades culturais a terminarem às 22h30 informamos que o concerto de Tony Carreira no Casino do Estoril na próxima sexta-feira, dia 23 de Julho, foi antecipado para as 20h00”, pode ler-se no perfil de Facebook do artista.

Tony Carreira vai subir ao palco para prestar homenagem à filha Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro do ano passado, vítima de um acidente de viação na A1, na zona de Santarém.

O cantor está a recuperar após ter sido internado no Hospital de Faro, no Algarve, na sequência de um enfarte do miocárdio. “Quero agradecer ao Hospital de Faro pelo carinho com que me trataram. Foram maravilhosos! Obrigado a Portugal inteiro por todas as mensagens”, escreveu, na altura, nas redes sociais.