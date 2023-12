Tony Carreira apoia candidato do PS José Luís Carneiro

Nas redes sociais, Tony Carreira surgiu em vídeo a apoiar José Luís Carneiro, candidato a secretário-geral do Partido Socialista.

“Gosto muito dele, é uma pessoa com muitos princípios. Já o conheço há muitos anos, com princípios muito bons, com os quais eu me identifico. Desejo para ele toda a sorte do mundo porque é de pessoas como ele que nós precisamos, na minha humilde opinião”, disse o cantor.

Além de Tony, outra celebridade também apareceu a apoiar o candidato. Rui Veloso também deixou a sua opinião face a José Luís Carneiro.

“Se eu fosse militante não teria dúvida de quem escolheria. É importante para os portugueses o consenso nos maiores problemas do país. Não precisamos de mais divisão, o pior que nos pode acontecer. Precisamos de moderação e de bom senso, de um centro forte e democrático, e o José Luís já provou ser um homem da democracia, na linha das sociais-democracias europeias”, escreveu o músico.