Tony Carreira convive na discoteca com os fãs no cruzeiro “35 Anos de Canções”

O cruzeiro “35 Anos de Canções”, com a participação de Tony Carreira, vai a meio da navegação e o cantor tem aproveitado para se divertir.

Nos últimos dias, Tony Carreira tem usado as redes sociais para partilhar alguns momentos do cruzeiro “35 Anos de Canções”, realizado em parceria com a MSC.

Além dos concertos, o “cantor de sonhos” aproveitou um momento de descontração que viveu na discoteca do barco: “A conviver com os passageiros na discoteca do cruzeiro ’35 Anos de Canções’”, lê-se na descrição.

Na caixa de comentários, os fãs aproveitaram para deixar alguns comentários: “Maravilhoso! No próximo estou lá”, “Que humildade estar entre o seu público numa próxima também irei estar presente!” e “Lindo vídeo amei. Parabéns, lindo”, são alguns dos exemplos.

Recorde-se que Dolores Aveiro, amiga de longa data do cantor, também embarcou no cruzeiro e os dois têm partilhado alguns registos juntos.