Tony Carreira e Fernanda Antunes juntos para mais uma edição de “Sementes do Futuro”

Tony Carreira e Fernanda Antunes voltam a juntar-se para mais uma edição do programa “Sementes do Futuro”, na SIC. Este formato serve para eleger os novos bolseiros da Associação Sara Carreira.

Nas redes sociais da associação criada em homenagem da filha de Tony Carreira, que perdeu a vida em dezembro de 2020 num acidente de viação, foi publicado um vídeo promocional do programa.

“As ‘Sementes do Futuro’ estão de volta! Mais um ano, mais bolseiros, mais histórias, mais amor. Sim, amor. Porque no fundo é disso que falamos, desse sentimento bom que faz o coração bater, que aproxima pessoas e perdura no tempo o que o próprio não consegue apagar”, pode ler-se na legenda.

Durante o vídeo é ainda possível ver-se o cantor visivelmente emocionado e a dizer: “Tem de agradecer à minha filha, não a mim”.

O programa vai para o ar no próximo sábado, 29 de outubro, depois do Jornal da Noite, na SIC.