Tony Carreira fica emocionado com Goucha e Tânia Ribas de Oliveira

Tony Carreira marcou presença no programa “Em Família”, na TVI, conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua, e foi surpreendido por alguns amigos.

O cantor romântico recebeu mensagens de Manuel Luís Goucha e Tânia Ribas de Oliveira, algo que o deixou bastante emocionado. Em relação a Goucha garantiu que “foi uma das pessoas que mais o ajudou nestes últimos tempos”.

“Acho que não houve dia nenhum que ele não me tivesse mandado uma mensagem. E tento não falar muito disso porque, de repente, desfaço-me aqui… é complicado. Mas falando da classe artística toda, todos eles foram fantásticos, e isso agradeço. Tanto comigo como com a associação da minha filha”, acrescentou ainda.

A apresentadora da RTP1 também surpreendeu o músico com uma mensagem: “Querido Tony, queria aproveitar para te dizer aquilo que já te disse muitas vezes, gosto muito de ti. Estou sempre contigo e com a tua maravilhosa família, nos bons e nos menos bons momentos, diria mesmo nos maus ou nos péssimos. Tu e a tua família maravilhosa conseguiram transformar a pior dor que um ser humano pode sentir, no maior ato de amor que também pode acontecer, que é dar a oportunidade a outros filhos, que não os vossos, de terem a possibilidade de cumprir sonhos. Isso é das coisas mais bonitas, poéticas e mais extraordinárias que tive a oportunidade de assistir e tenho muito gosto em ser madrinha. Que sejas sempre uma das vozes de Portugal, […] e já sabes que gosto mesmo muito de ti e estou sempre aqui de braços abertos”, disse Tânia Ribas de Oliveira.

Tony Carreira não conseguiu ficar indiferente às palavras da amiga e disse: “Ela tem um coração gigantesco! Gosto muito dela”