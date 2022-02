Tony Carreira preferia que filha Sara não fosse cantora

Tony Carreira confessou, esta sexta-feira, que preferia que a sua filha mais nova, Sara, não fosse cantora para evitar comparações inevitáveis.

O cantor esteve como convidado n’”O Programa da Cristina” (SIC) para falar sobre o seu regresso aos espetáculos e sobre a sua vida pessoal enquanto fazia sua mediática sopa de peixe.

Quando estava à conversa com a apresentadora Cristina Ferreira e o vizinho Cláudio Ramos, o artista abriu o livro e contou que preferia que Sara não tivesse seguida as pisadas do pai.

“Não queria nada. É inevitável que haja sempre a comparação e não quero que sofram”, disse Tony Carreira, referindo-se aos seus três filhos, Mickael, David e Sara.

Durante a conversa na cozinha, o intérprete falou sobre o concerto no Altice Arena, que já está esgotado, e que lutou muito para a música ligeira portuguesa estar onde está hoje em dia.

“Havia um certo snobismo à volta da música ligeira contra a qual eu lutei. Muitas vezes confundiam isso com arrogância. Em vez de condições de camarim, preferia ter condições em palco”, rematou.

