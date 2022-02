Tony Carreira: “Prefiro não ouvir as músicas da minha filha”

Tony Carreira prepara-se para regressar ao Casino Estoril, em março, para uma temporada de concertos. O cantor confessa que não ouve as músicas da filha, Sara.

De volta ao Casino. Tony Carreira vai estar no Estoril de 22 a 26 de março e mostra-se satisfeito por regressar a uma casa que conhece muito bem.

“Tomei esta decisão devido à pandemia: a Altice Arena aconteceu em novembro e não conseguimos alargar mais dia nenhum por causa da instabilidade. Esta sala está no meu coração desde que tiveram uma atitude tão bonita com a associação da minha filha. Então decidimos marcar aqui uma temporada porque é uma sala bonita, mais próxima”, justificou Tony Carreira aos jornalistas à margem do aniversário da TVI.

“Tudo o que possa fazer pela associação da Sara farei enquanto cá andar, porque é para ajudar pessoas que necessitam. Temos muitos projetos que vamos anunciar em breve, neste momento estamos a pensar sobre isso”, referiu, de seguida, o cantor.

Sara Carreira, que morreu em dezembro de 2020 num acidente de viação, vai dar voz a duas músicas de novelas, ma Tony admite que não vai ouvir. “Por acaso não sabia, vi hoje nas notícias, é uma parte que é mais a Fernanda (Antunes) que trata. Prefiro não ouvir as músicas da minha filha, pelo menos por enquanto”, admite o cantor, que dedicou um tema à cantora desaparecida.

“Nunca expliquei o conteúdo das minhas canções e no caso desta canção ainda mais difícil porque a dediquei à minha filha”, remata.