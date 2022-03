Tony Carreira admite que é do Sporting mas que gosta do Benfica por causa da filha Sara

Tony Carreira admitiu que é adepto da equipa de futebol do Sporting. Porém, o cantor também gosta do “rival” Benfica por causa da filha Sara, que morreu em dezembro do ano passado.

O cantor e acionista da Media Capital esteve na festa de apresentação da CNN Portugal, que veio substituir a TVI24 no canal 7 da grelha. Em conversa com os jornalistas, o artista começou por admitir que o que mais gosta de ver notícias, especialmente sobre a área do futebol.

“Trabalho muito e gosto de estar informado e vejo notícias. É aquilo que mais vejo”, começou por contar. Já entre política e futebol foi perentório: “Futebol, adoro! Vejo os resumos e os jogos”.

“Sou um apaixonado por futebol. Sou vidrado em futebol e na Seleção. […] E sou do Sporting, mas a minha filha era do Benfica, por isso, também gosto do Benfica”, acrescentou.

À despedida, o artista garantiu que está a correr “tudo bem” com o regresso aos concertos ao vivo.