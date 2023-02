Tony Carreira vende a última casa onde viveu a filha Sara

Tony Carreira vendeu a última casa onde a filha Sara Carreira morou. A cantora viveu com o namorado, Ivo Lucas, numa habitação na Charneca da Caparica.

Durante o mês de dezembro do ano passado, o cantor vendeu a habitação em que a filha mais nova, que morreu aos 21 anos, em dezembro de 2020, viveu com o companheiro e cantor, que seguia ao volante do carro no dia do trágico acidente.

O intérprete tinha colocado a casa à venda por 890 mil euros, de acordo com a revista “TV Mais”. O negócio terá acontecido entre Tony Carreira e a irmã Fernanda, que tem uma agência imobiliária.

Lembre-se que numa primeira tentativa a casa esteve à venda por 580 mil euros e agora subiu o preço em mais de 300 mil euros.

Tony Carreira e a ex-mulher, Fernanda Antunes, têm dedicado a maior parte do seu tempo à Associação Sara Carreira, que foi criada para homenagear a cantora. Recentemente, o ex-casal recebeu uma visita da apresentadora e embaixadora Fátima Lopes.

“O Padre João Luís foi comigo visitar a Associação Sara Carreira e oferecer uma imagem de Nossa Senhora do coração Orante. Foi um momento muito bonito”, escreveu a comunicadora da SIC.