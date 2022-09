Topless na moda. Celebridades têm seguido tendência nas redes sociais

Dentro e fora de portas, muitas têm sido as celebridades nacionais e internacionais e que, neste verão, surpreenderam os fãs durante o verão ao surgirem nas redes sociais – de forma protegida – sem a parte de cima do biquíni ou nuas.

Recolheram milhares de elogios e surpreenderam os internautas. Entre as famosas que escolheram mostrar as suas formas, de forma criativa e, claro, protegida, estão Ana Guiomar que posou em topless enquanto estava no chuveiro.

A atriz, de 33 anos, quis fazer uma homenagem à influenciadora digital Chiara Ferragni e publicou essa mesma “tendência” na sua conta de Instagram.

Já Iva Domingues, de 45, aproveitou as temperaturas altas que se fizeram sentir em São Tomé e Príncipe para se mostrar de costas e sem a parte de cima do biquíni. “Quando passas o dia na praia com a amiga e sem nada para fazer. Resultado: sessão fotográfica de blogueira”, contou a apresentadora que viajou com a amiga e atriz Maria João Bastos.

Fernanda Serrano publicou uma fotografia em topless num momento de descontração dentro da piscina da Herdade da Malhadinha Nova. “Sabe-me sempre a casa estar aqui! O paraíso existe… aqui! Viva la vida!” afirmou a atriz, de 48 anos.

Paula Neves, de 44, surpreendeu os seguidores com uma imagem em que aparece na piscina como a colega de profissão. “E ao fim de uma semana o sol abriu”, escreveu, na altura a intérprete.

Durante a viagem às Maldivas, Isabel Figueira deixou-se fotografar completamente nua na unidade hoteleira, onde esteve hospedada de férias. “Ao natural”, apontou a comunicadora, de 41, na legenda.

Na Indonésia, Sofia Ribeiro desfrutou de uns dias de descanso em Bali, na Indonésia. Neste período, a atriz, de 37, partilhou um registo fotográfico a preto e branco, na qual aparece despida.

“A sentir a energia de Bali”, afirmou.

Recentemente, Cláudia Raia, de 55, mostrou-se em topless nas redes sociais e recebeu vários elogios.

“Do rolo da câmara”, escreveu a atriz brasileira, explicando que a fotografia foi captada pelo seu telemóvel.