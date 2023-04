Toy ao mesmo tempo na SIC e na RTP1: “Fui induzido em erro”

Toy esteve no passado sábado à noite em simultâneo na RTP1 e na SIC e o cantor assume, agora, que ficou incomodado.

Ao mesmo tempo no “Vale Tudo”, na SIC e no “Taskmaster”, da RTP1, no último sábado? Sim, foi possível para Toy, uma vez que ambos os programas estavam, há vários dias, gravados.

Mas, segundo a “Flash”, a estação do Estado terá ficado incomodada com a participação do cantor, à mesma hora, no canal rival, já que o artista é um trunfo do programa apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl.

À “TV 7 Dias”, o intérprete contou que quando chegou ao programa da SIC para participar pensava que ia ser emitido em direto, mas que a equipa de produção acabou por informar que desconhecia, afinal, quando o formato iria ser mostrado. Resultado: acabou por ser no mesmo dia do “Taskmaster”, no passado sábado.

Toy mostrou-se descontente, em declarações à revista. “Fui induzido em erro. Nem sequer sabia que ia passar no sábado”, defendeu-se.