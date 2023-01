Toy e José Malhoa nas celebrações dos dois anos do programa “Dois às 10” (TVI)

Toy e José Malhoa juntaram-se à festa da celebração dos dois anos do programa “Dois às 10”, conduzido por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz na TVI.

No dia do segundo aniversário, a dupla de apresentadores vestiu-se a rigor para comemorar a data numa emissão especial, que contou com música, diversão e um cenário decorado para a festa.

Os cantores Toy e José Malhoa marcaram presença na celebração e cantaram temas da sua autoria.

“Para animar a nossa manhã, recebemos um dos seus artistas favoritos… já nos visitou várias vezes e nunca é demais dançar ao som do grande José Malhoa!” escreveu a TVI, nas redes sociais do formato.

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz tiveram direito a um bolo de aniversário para assinalarem os dois anos do programa das manhãs. A dupla recordou ainda ao longo da emissão vários momentos de episódios anteriores.