Toy lembra história de vida dos pais: “Sou filho de pai incógnito”

Toy esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no vespertino “Goucha”, na TVI, e numa conversa intimista revelou alguns detalhes da história de amor dos progenitores.

O cantor popular começou por recordar que é “filho de pai incógnito”, pois quando os pais se conheceram, António, o pai, já tinha terminado o seu primeiro casamento.

“A minha mãe era amante do meu pai”, referiu, ao explicar que antes do 25 de abril de 1974 era assim que as mulheres que namoravam homens que já tinham sido casados eram vistas.

“O meu pai era um homem casado pela igreja e não podia casar uma segunda vez, nem pelo registo, porque antes do 25 de abril não havia divórcio, ponto final”, contou ainda, acrescentando que por esse motivo os filhos do casal não tinham o nome do pai.

“O meu pai fez vida com a minha mãe, mas os filhos não eram legítimos”, reforçou.

No entanto, anos após a Revolução dos Cravos, os pais do músico tiveram oportunidade de casar e os filhos conseguiram adotar o apelido Ferrão.