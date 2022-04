Toy processa partido Chega por uso indevido da sua música

Toy prepara-se para levar o líder político André Ventura a tribunal. Em causa está o uso indevido de uma das suas músicas na campanha do Chega.

A notícia foi avançada pela “Nova Gente”, que garante que o cantor, de 58 anos, já deu entrada no tribunal com uma queixa contra o partido.

Os sucessos de Toy, frequentemente, servem de inspiração para vários hinos, como aconteceu nas Jornadas Mundiais da Juventude, no Panamá, onde os portugueses cantaram o tema “Coração Não Tem Idade”, para comemorar a vitória.

Na política não é exceção e a melodia de “Verão e Amor (Cerveja no Congelador)” também tem sido usada. No entanto, quando um partido político pretende usar alguma das suas músicas é necessário um pedido nesse sentido, algo que, de acordo com a mesma revista, não aconteceu com o Chega.