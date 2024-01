Toy recorda casamento no cartório: “Parabéns pelos 15 anos, meu amor”

Foi há 15 anos que Toy e a companheira, Daniela Correia, oficializaram a relação no cartório. Nas redes sociais, o cantor assinalou a data.

Apesar da festa ter acontecido no dia 22 de setembro de 2019, Toy e Daniela oficializaram a relação no cartório a 7 de janeiro de 2009. Quinze anos passaram desde esse dia e, nas redes sociais, o artista não deixou a data passar em branco.

“Dia 22 de setembro de 2019 foi a nossa festa… Oficializamos perante família, amigos e todo o universo o nosso casamento. Casamento que foi concretizado no cartório de Setúbal no dia 7 de janeiro de 2009”, recordou o intérprete.

Apaixonado, Toy deixou algumas palavras a mulher: “Exatamente há 15 anos assinámos um compromisso marcado no nosso coração com a escritura do amor. Parabéns pelos 15 anos, meu amor. A nossa palavra ‘sempre’ cada vez vai fazendo mais sentido. Amo-te”.