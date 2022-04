Toy revela a Beatriz Gosta que já foi viciado em relações sexuais

Toy foi o convidado do primeiro episódio do podcast “Sexo com Sentido”, conduzido por Beatriz Gosta, e fez algumas revelações.

O cantor de “Rosa Negra” revelou que já foi diagnosticado com o vicio do sexo.

“Eu sempre fui sexualmente muito ativo. E isto não é nenhuma fanfarronice. Eu cheguei a ir ao médico”, começou por afirmar a Beatriz Gosta.

“Eu casei-me a primeira vez com 17 anos… A pessoa com quem eu estava casado trabalhava e conversava com colegas. As mulheres conversam, não é? E ela chegava a casa e dizia: ‘Não é possível. Tens de ir ao médico’. E fui… E era uma coisa qualquer que tem a ver com vício. Devo ter tido um bocadinho disso, mas o médico respondeu que cada pessoa é uma pessoa e que as pessoas são como são”, confessou o artista de 58 anos.

Toy referiu ainda que, na sua opinião, há uma diferença entre amor e sexo. Levou algum tempo… Cheguei muitas vezes a fazer uma grande confusão. Era só prazer, às vezes. Hoje, amo muito e consigo juntar o sexo e o amor. E é fantástico. Descobri isso um bocadinho mais tarde”, acrescentou.

O intérprete acrescentou ainda que perdeu a virgindade com 12 anos com uma espanhola com cerca de 30 anos.

Toy, recorde-se, é casado com Daniela.