Treinador de futebol do Benfica é pai pela segunda vez. Bruno Lage recebeu, na passada quarta-feira, o seu segundo filho, Manuel.

Depois de equipa das águias ter tido autorização por parte do Governo para voltar aos treinos no Seixal, eis que surge uma boa notícia de que Bruno Lage está a viver dias de grade felicidade com a chegada de um novo rebento.

O filho mais novo nasceu no Hospital dos Lusíadas e é o segundo fruto da relação amorosa entre Bruno Lage e Maria Campos. O primeiro filho do casal tem cinco anos e chama-se Jaime.

De salientar que Manuel nasceu no mesmo em que o seu irmão mais velho faz anos.