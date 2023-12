Três anos após a morte, Bárbara Bandeira homenageia Sara Carreira

Bárbara Bandeira partilhou um vídeo da amiga Sara Carreira a soprar as velas, a propósito do aniversário, dias antes da tragédia.

Há três anos, o país anoiteceu com notícia da morte precoce de Sara Carreira. A jovem, de 21 anos, perdeu a vida num acidente de viação que aconteceu na autoestrada A1, perto de Santarém, onde estiveram envolvidos quatro veículos.

A melhor amiga da artista, Bárbara Bandeira, recorreu às redes sociais para homenagear Sara, no dia em que se celebra o aniversário da morte.

Bárbara partilhou um curto vídeo de Sara, capturado antes do acidente, onde é possível ver a intérprete de “Vou Ficar” a soprar uma vela, a propósito do aniversário. Para música de fundo, a filha de Rui Bandeira decidiu colocar “Finda (Intro)”, a primeira do seu álbum homónimo.