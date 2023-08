Três anos depois, fadista Raquel Tavares vai regressar aos palcos

Três anos depois de colocar um fim à sua carreira na música, Raquel Tavares parece ter mudado a sua decisão e vai voltar aos palcos.

Em 2020, Raquel Tavares colocou um ponto final na sua carreira musical. Contudo, parece ter dado um passo atrás na sua decisão. Nas redes sociais, a fadista partilhou que irá regressar aos palcos.

No Instagram, publicou as datas dos concertos, nos quais irá atuar, em Espanha, no Festival Fado. A 17 de setembro, a cantora estará em Barcelona e a 24 do mesmo mês em Madrid. Já em novembro, dia 30, irá atuar em Sevilha.

Desde que anunciou o fim da sua carreira como fadista, a artista aventurou-se por outros caminhos do meio artístico. Raquel Tavares experimentou a representação. De seguida, foi para apresentadora do “Domingão”, da SIC.

Este ano, a fadista foi madrinha da Marcha de Alfama, nas Marchas Populares de Lisboa, em junho. Contudo, mostrou-se insatisfeita e descontente com as classificações finas nas Festas de Lisboa.