Tribunal nega pedido de Britney Spears para acabar com “tutela abusiva” do pai

O tribunal negou o pedido de Britney Spears para acabar com a alegada “tutela abusiva” do pai, Jamie Spears.

A juíza Brenda Penny, responsável pelo caso, negou o pedido da artista para que o pai seja retirado como tutor e, por isso, continuará a controlar todos os assuntos da cantora, tal como conta a Imprensa internacional.

“O pedido para suspender James P. Spears, de forma imediata, após a indicação do Bessemer Trust Company of California como único tutor, foi recusado”, pode ler-se nos documentos oficiais divulgados.

A recusa surge apenas uma semana após o testemunho emocionado da cantora, que apelou ao fim da “tutela abusiva”, acusando o pai de controlar a sua vida desde 2008 e de a impedir de ter mais filhos.

O regime legal em que Britney Spears está inserida geralmente aplica-se a indivíduos que são incapazes de tomar as próprias decisões, como aqueles com demência ou outras doenças mentais. Assim, os fãs da cantora defendem que Britney tenha sido forçada a assinar o acordo e têm desenvolvido uma campanha nas redes sociais com a “hashtag” #FreeBritney.