“Turma de 92”. Fundadores da SIC reencontram-se na JMJ

Nuno Santos partilhou uma imagem ao lado de Alberta Marques Fernandes e José Alberto Carvalho no Parque Eduardo VII, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Era dia 6 de outubro de 1992, quando Alberta Marques Fernandes inaugurou a SIC. O primeiro canal generalista tinha chegado a Portugal. A imagem da jornalista ficou, para sempre, na cabeça dos portugueses, mas Alberta Marques Fernandes não foi a única fundadora da SIC.

Nuno Santos e José Alberto Carvalho também já percorreriam os corredores da estação. A “turma de 92” voltou a reunir-se no Parque Eduardo VII, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e não deixaram de partilhar o momento nas redes sociais.

“Jornada Mundial da Juventude. Turma de 92. Era Outubro e sonhámos. Até hoje”, escreveu Nuno Santos. “Sempre ! Até sempre”, comentou Alberta Marques Fernandes.

A equipa rumou em direções opostas ao longo dos anos, podendo ser agora vistos noutros canais, mas a amizade manteve-se forte até aos dias de hoje.

Recorde-se que, nos últimos dias, várias figuras públicas rumaram até ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, para ouvirem as palavras do Papa Francisco. “Muita emoção por ver o Papa Francisco tão perto e ainda mais emoção por ouvir as suas palavras de esperança e de amor”, referiu Tânia Ribas de Oliveira.