Depois da chegada oficial à TVI, Cristina Ferreira garante estar “feliz”

Depois de se ter estreado na TVI, a diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal garantiu que se sente feliz.

Após a comunicadora ter assumido as funções como responsável do Entretenimento e Ficção da estação privada, o público estava à espera da estreia de Cristina Ferreira no pequeno ecrã.

A primeira entrevista da apresentadora no regresso a casa aconteceu no “Jornal das 8”, de domingo passado, com o jornalista Pedro Pinto. Durante a conversa, a diretora esclareceu que vai voltar ao ecrã para fechar o ciclo com Manuel Luís Goucha e que vai ficar na TVI até ao fim dos seus dias.

A viver tempos de grande felicidade, Cristina Ferreira confessou no perfil de Instagram que acordou satisfeita. “Hoje acordei feliz”, atirou.

Lembre-se que a comunicadora da Malveira também fez regressar Teresa Guilherme para a condução do “Big Brother – A Revolução”, que se estreou a seguir à tão esperada entrevista.

Fora do pequeno ecrã, a diretora lançou a sua coleção de óculos e armações intitulada “CRISTINA Eyewear”. “Procurem o vosso modelo favorito! Estou felicíssima com esta nova coleção”, disse.

