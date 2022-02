TVI envia “sentidas condolências à família e amigos” de Filipe Duarte

View this post on Instagram

NO ADEUS A FILIPE DUARTE Estamos sem palavras. Morreu o Pipo… O Pipo, como todos tratávamos o Filipe Duarte, começou a fazer parte da nossa família desde o inesquecível projeto Equador, onde foi o protagonista, a par de Maria João Bastos e Marco d’Almeida. Depois disso, foi nosso ator, nosso colega, nosso amigo, nosso conselheiro. Sempre, à distancia de um telefonema, de uma conversa, aqui esteve com o seu saber e forma tão peculiar que tinha de olhar o mundo, a profissão e os amigos. Em Belmonte, o seu último trabalho com a TVI, Filipe Duarte tomou como verdadeira a responsabilidade de ser o tutor dos 5 irmãos. Adotou-os na tela e no coração. Porque ele era assim. Adotou-os a eles e deixou uma marca em todos nós com a sua entrega, a sua voz, o seu olhar único . Um ator excecional, que recusou sempre um pingo de maquilhagem na tela, como na vida. Porque ele nunca fingiu nada. Porque as personagens que desempenhou, desempenhou-as vivendo pessoas que verdadeiramente encarnou. O Pipo parte enriquecido por todas estas personagens que encarnou, mas também com todas as pessoas onde deixou a sua marca. A TVI endereça sentidas condolências à sua família e amigos. Obrigado,Pipo,por teres passado por aqui.