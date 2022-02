Após saída da TVI, Fátima Lopes agradece carinho do público

Após ter terminado o vínculo profissional com a TVI, Fátima Lopes agradeceu o carinho que tem recebido do público nas redes sociais.

A apresentadora, de 51 anos, deixou a estação de Queluz de Baixo depois de 11 anos ligação. Rapidamente, a comunicadora foi confortada pelos seguidores com mensagens de carinho.

“Nestes dias tão frios, tem-me aquecido o carinho e o amor que me tem chegado. Obrigada a todos, do fundo do coração”, escreveu Fátima Lopes no perfil de Instagram.

Aquando do anúncio da sua saída nas redes sociais, Fátima Lopes foi alvo de homenagens por parte de caras conhecidas como a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, dos apresentadores Cláudio Ramos e Mónica Jardim e do pasteleiro Marco Costa.

Lembre-se que a apresentadora fez questão de anunciar a desvinculação com a TVI após a estação privada ter revelado publicamente que a comunicadora ia deixar de apresentar programas.