TVI junta ex-namorados Iva Domingues e Ângelo Rodrigues: “Das entrevistas mais difíceis de fazer”

No próximo domingo, dia 4, o “Conta-me”, da TVI, junta os ex-namorados Iva Domingues e Ângelo Rodrigues numa conversa intimista.

Recém-regressado de um período na Ásia e no Alasca, Ângelo Rodrigues é o convidado do próximo domingo, dia 4, do programa “Conta-me”, da TVI. O motivo extra de interesse é que o ator, que pode ser visto na nova série da Netflix, vai ser entrevistado pela ex-namorada Iva Domingues.

Nas redes sociais a comunicadora da TVI já resumiu o reencontro. “Das entrevistas mais difíceis de fazer, mas também das mais bonitas e verdadeiras. Sábado, CONTA-ME Especial, com Ângelo Rodrigues”, escreveu Iva Domingues nas redes sociais.