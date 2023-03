TVI usa novo romance de Maria Cerqueira Gomes para subir audiências

A guerra de audiências com a SIC está ao rubro e na manhã desta quinta-feira a TVI não hesitou em abordar o namoro de uma cara da estação, Maria Cerqueira Gomes, com o toureiro espanhol Cayetano Rivera.

Com a TVI e a SIC a ficaram separadas por décimas nas audiências de fevereiro, todos os trunfos contam e, por isso, na manhã desta quinta-feira, 9 de março, o quarto canal está a usar o romance de uma apresentadora da casa para ganhar telespectadores.

Em causa, o namoro, descoberto ontem, de Maria Cerqueira Gomes com o famoso toureiro espanhol Cayetano Rivera: os dois conheceram-se em 2019 para uma entrevista no “Você na TV” e a relação evoluiu, agora, para um romance.

No Dois as 10 desta manhã, na tertúlia, Merche Romero, Cinha Jardim e Goncalo Quinaz debateram o tema com Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes. “Aproveita até ao tutano, Maria”, referiu o apresentador.