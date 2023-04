“Ufa, que maravilha!” Cuca Roseta em biquíni no Rio de Janeiro

Cuca Roseta viajou para o Brasil e, com o calor que se faz sentir, já publicou as primeiras imagens no Rio de Janeiro.

A cantora está do outro lado do Atlântico e elegeu a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, para se refrescar.

“Eu quero o sol no primeiro sorriso à janela do acordar, a cidade a rir correndo por entre a festa do calor, quero a despreocupação do que se pensa, do que se leva para vestir, até sabia melhor ir descalço mesmo, só ir, atravessar e mergulhar na mãe-mar até cair”, escreveu Cuca Roseta nas redes sociais.

“Ahh, não sei o que tanto me atrai a essa terra, a esses pés no íntimo da areia, se enrolando por entre o sal e o sol e por um olhar perdido de imensa luz, reflexo, brilho e paz de tanto horizonte na sensação do diminuto e da vastidão e uma brisa aliviante, ah uma paixão. Desmoronar sem relógio à beira-mar. Ufa, que maravilha”, concluiu a intérprete.

“Como é bom relaxar, até fazes subir a temperatura da água”, escreveu um seguidor. “A tua presença faz com que a paisagem fique mais linda do que já é”, acrescentou outro.

Recorde-se que na última Páscoa a intérprete elegeu Aljezur, no Algarve, como destino de eleição. “Tanto que percorri esta costa divina e, por incrível que pareça, foi a primeira vez que pus um pezinho na praia da Carrapateira”, disse Cuca Roseta nas redes sociais.