Última fotografia mostra Matthew Perry na piscina de casa

Dias antes de falecer, o ator Matthew Perry, que deu vida à personagem “Chandler Bing” na série “Friends”, partilhou uma imagem na piscina de casa.

Matthew Perry partilhou uma imagem nas redes sociais, cinco dias antes de falecer, onde surgia na piscina da sua casa em Los Angeles, na Califórnia, local onde possivelmente foi encontrado o corpo, com auscultadores.

“Então água quente a rodopiar faz-te sentir bem? Sou o Mattman”, escreveu na legenda da publicação. Na partilha, que soma mais de um milhão de gostos, vários fãs lamentaram a morte prematura do eterno “Chandler”.

Além desta, as publicações anteriores feitas pelo artista estão a ser classificadas como enigmáticas por parte dos fãs. Rumores sugerem que, nos últimos tempos, o ator estava a atravessar, no que diz respeito à saúde mental, um período difícil.

Perry, que perdeu a vida aos 54 anos, tornou pública, há cerca de um ano, no livro de memórias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, a luta contra o vício do álcool e das drogas.

Segundo as fontes policiais, ouvidas pelo TMZ, não há quaisquer sinais de crime, mas a morte vai continuar a ser investigada.

O último trabalho de Perry na televisão foi em 2017, quando interpretou a personagem “Ted Kennedy” na minissérie “The Kennedys After Camelot”. Quatro anos mais tarde, o ator participou no documentário “Friends: The Reunion”, transmitido pela HBO.