“Último lançamento do ano”. Bárbara Tinoco anuncia dueto com Rosinha

Na página de Instagram, Bárbara Tinoco anunciou o dueto inesperado e explicou como surgiu a vontade de gravar uma música com Rosinha.

Em outubro do ano passado, Bárbara Tinoco partilhou uma fotografia com Rosinha, onde dava a entender que as duas iriam trabalhar juntas.

O dueto inesperado chega esta sexta-feira, 14 de junho, anunciou a própria na página de Instagram. “Último lançamento do ano e último lançamento por muito tempo”, escreveu a intérprete de “Chamada não atendida”.

A artista, de 25 anos, recordou o estágio numa “agência de música que agenciava artistas de música popular”. “Passei aquele verão todo a ouvir Rosinha. A ir beber deste género musical. A chorar de tanto rir com as letras, com os trocadilhos”.

“Ficou óbvio para mim, que tinha de escrever uma canção assim antes de morrer. É difícil para caraças mas é muito divertido tentar. Disse a mim mesma que ou gravava com a Rosinha ou não gravava”, acrescentou.

“Obrigada Rosinha, pelas memórias felizes daquele verão e por estas novinhas em folha”, rematou, revelando ainda o nome do tema – “Deixou-me a mala no comboio”.