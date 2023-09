“Últimos dias como filho único”. Dânia Neto partilha fotografias na reta final da gravidez

Dânia Neto utilizou as redes sociais para partilhar algumas fotografias com o filho Salvador, naqueles que serão os “últimos dias como filho único”.

Dânia Neto utilizou as redes sociais para partilhar algumas fotografias com o filho Salvador. A atriz, de 40 anos, está prestes a dar à luz mais um menino e, por isso, estes serão os “últimos dias como filho único” do petiz.

“Sim, são fotos muito pirosas, cheias de mimo, cheias de colo, cheias de amor. Nestes que serão os últimos dias como filho único, meu querido filho”, escreveu Dânia na legenda da publicação.

“Aí que este coração não sabe como vai conseguir fazer para dosear e gerir tanto amor. Por aqui estamos nos finalmentes. Uma boa semana para todos”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os fãs não tardaram a reagir. “O mano mais velho a tentar empurrar o mais novo para fora! Fotos lindas”, “Vai correr tudo bem, uma hora muito pequenina”, “Piroso mais lindo” e “Lindas fotos, cheias de amor e ternura. Boa semana, lindos” são alguns dos exemplos.

O bebé que está para nascer e o pequeno Salvador são frutos da relação da atriz com o companheiro Luís Matos Cunha. Nas redes sociais, Dânia tem partilhado vários momentos deste “estado de graça”.