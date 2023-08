“Um ano depois voltamos, Maria Emília”. Marco Costa partilha foto com a filha

Marco Costa é um verdadeiro “pai babado”. Desta vez, o pasteleiro partilhou uma fotografia com a pequena Maria Emília no Algarve.

Marco Costa tem por hábito utilizar as redes sociais para partilhar alguns momentos da filha, Maria Emília, fruto da relação que mantém com Carolina Pinto.

Desta vez, o pasteleiro partilhou uma imagem com a pequena ao colo, enquanto aproveitava um dia de piscina no Vale do Lobo, uma localidade do Algarve: “Um ano depois voltamos, Maria Emilia desta vez não vens na barriga da mãe, mas nos braços do papá”, escreveu na legenda da publicação.

A mãe não resistiu e utilizou a caixa de comentários para se declarar a dois dos grandes amores da sua vida: “Amor”, comentou.

Recorde-se que o ex-participante do programa “Casa dos Segredos” sofreu, recentemente, um acidente de trabalho. Marco chegou a estar com o braço ao peito, mas no Algarve mostrou-se já animado e sem lesões aparentes.