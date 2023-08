“Um companheiro incrível”. Manuel Marques está de luto

Manuel Marques recorreu às redes sociais para despedir-se de “um companheiro incrível”, o gato dos pais, que faleceu com 21 anos.

“O bebé, o gato dos meus pais. Viveu 21 anos e viveu bem. Partiu ontem. Um companheiro incrível. Obrigado Gatarrão. Descansa em paz”, escreveu Manuel Marques na legenda da publicação, na qual era possível ver o gato dos pais.

Na caixa de comentários, vários cibernautas ficaram intrigados com a idade do animal. “Uau, 21 anos? Há menos de um mês partiu uma gata maravilhosa com 16 e eu já pensava ser o recorde! Parabéns, devem-lhe ter proporcionado uma vida muito feliz, com muito carinho! Que seja livre e brinque muito”, e “Grande gato e uma vida cheia com muito amor, de certeza! E os ares de Setúbal fizeram-lhe bem” são alguns dos exemplos.

Além dos seguidores, também Luisinha Oliveira, irmã da companheira de Manuel Marques, Beatriz Barosa, utilizou a caixa de comentários para deixar um emoji em formato de coração, como forma de mostrar o apoio.