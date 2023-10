Um mês após atropelamento, Kayky Brito grava vídeo para as redes sociais

Kayky Brito foi atropelado há um mês e esteve nos cuidados intensivos. Esta terça-feira, gravou um vídeo para as redes sociais.

No início de setembro, surgiram as notícias de que o ator brasileiro Kayky Brito havia sido atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator esteve cerca de 20 dias a lutar pela vida nos cuidados intensivos, os quais abandonou mais tarde nesse mês.

Esta terça-feira, dia 10 de outubro, Kayky partilhou um vídeo nas redes sociais no qual mostra-se feliz e a dar sinais de uma recuperação.

“Obrigado a todos vocês, meus fãs, que mandam mensagens, obrigada de coração, eu leio cada uma delas”, começou por dizer.

“Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, que chamou os bombeiros. Obrigado a vocês, bombeiros, obrigada à minha família”, agradeceu ainda.

O ator contou ainda que já começou a andar. Contudo, o seu lado direito ainda está um pouco “afetado”.