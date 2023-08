“Um ‘teenager’ a almoçar”. Carolina Deslandes partilha vídeo do filho Santiago

Carolina Deslandes utilizou as redes sociais para partilhar um vídeo do filho mais velho, Santiago, no qual é possível ver como está crescido.

A cantora Carolina Deslandes celebrou 32 anos no passado domingo, 27 de agosto. Esta terça-feira, 29 de agosto, recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem de agradecimento a todos os que a felicitaram e aproveitou para partilhar um registo do filho mais velho, Santiago, no qual é possível ver como está crescido.

“Entrei nos 32 cheia de amor e hoje ao almoço olhei para o lado e tinha um ‘teenager’ a almoçar, que por acaso é meu filho. Gostava só de saber quem é que autorizou isto”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os cibernautas notaram nas semelhanças entre mãe e filho. “Maria Carolina… ele é a tua cara chapada”, “É muito a sua cara! Que amor!”, “A cara da mãe” e “Tem o teu olhar” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, recentemente, a equipa da artista envolveu-se num acidente de viação. O sinistro deixou três membros da equipa feridos e vitimou mortalmente três pessoas que seguiam noutro automóvel.