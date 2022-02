Ups! Raquel Tavares engana-se no nome em direto e Florbela Queiroz reage

Raquel Tavares enganou-se no nome em direto durante a emissão do programa “Olhá SIC” e Florbela Queiroz reagiu, de forma irónica, ao erro.

Depois da atuação musical de Ana, que serviu de homenagem a Cândida Branca Flor, a apresentadora estava a retomar a condução do formato quando cometeu um erro ao trocar os nomes.

“Querida Ana, foi um gosto receber-te. Foi uma bonita homenagem à querida Florbela Queiroz… recordo-me bastante”, disse Raquel Tavares, que foi corrigida pela colega de ecrã Débora Monteiro: “Cândida Branca Flor”

Rapidamente, no perfil de Facebook, Florbela Queiroz brincou com a situação: “Até me assustei agora no programa da manhã da SIC, a querida Raquel Tavares falou em mim! E eu pensei: será que morri?”