Ao ser vacinada contra a covid-19, Rita Pereira deixa alerta aos “haters”

Rita Pereira revelou, este domingo, 25 de julho, que já tem a vacinação completa contra a covid-19, deixando um alerta para os “anti-vacinação”.

A atriz, de 39 anos, partilhou, no perfil de Instagram, que foi vacinada com a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, uma decisão que destacou ter sido tomada “sem medos, apenas com esperança”.

“Está feito. Segunda dose já cá canta […]. Já não tenho de levar com zaragatoas para entrar em restaurantes, para dormir em hotéis e nem para viajar. Mas continuarei a usar máscara, a desinfetar as mãos, a ter todos os cuidados necessários pois sei, que posso apanhar e transmitir covid-19, a salvaguarda é que tenho mais probabilidades de não morrer da doença, caso a contraia”, afirmou.

“Os ‘haters’ anti-vacinação escusam de vir para aqui mandar ‘bitaites’ porque o corpo é meu, a saúde é minha e acima de tudo, a opinião é minha, não estando eu a ofender, nem a obrigar ninguém a tomar a vacina, estou sim a aconselhar que o façam”, acrescentou.

A também apresentadora da TVI fez, ainda, um agradecimento a todos os profissionais de saúde e a todos os voluntários presentes nos espaços de vacinação: “Obrigada, uma vez mais, a todos os profissionais de saúde, a todos os voluntários presentes nos espaços de vacinação e a todos os envolvidos. O processo foi super rápido e seguro”.